La Soluzione ♚ La zona del Valpolicella e del Soave La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VERONESE

Curiosità su La zona del valpolicella e del soave: Caliari è noto in particolare per i suoi dipinti a soggetto religioso e mitologico di grande formato, come Nozze di Cana (1563), Convito in casa di Levi (1573) e Trionfo di Venezia (1582). Paolo Caliari, detto il Veronese (Verona, 1528 – Venezia, 19 aprile 1588), è stato un pittore italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica Veneta attivo a Venezia e in altre località del Veneto.

Altre Definizioni con veronese; zona; valpolicella; soave; Zona libera da montagne e colline; Il fiume della Sicilia la cui zona fu colpita da un terremoto; Si dice della zona che circonda il Mongibello; La provincia in cui si produce il vino Valpolicella; La provincia veneta con la Valpolicella; Lo è il Recioto della Valpolicella o il passito di Pantelleria; Lo è il vino Soave; Passeraceo dal canto soave; Si dice soave a Madrid;