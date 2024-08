La Soluzione ♚ Una pianticella secca La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : STERPO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente STERPO

Curiosità su Una pianticella secca: Sterpo (Sterp in friulano) è una frazione del comune di Bertiolo (Udine) di 25 abitanti. Note. In questa piccola frazione si trova una villa che fu della famiglia Colloredo, in origine un castello fortificato che fu probabilmente edificato anteriormente al XIV secolo.

Altre Definizioni con sterpo; pianticella; secca; Pianticella a spiga dai fiori azzurri; Pianticella da svincolo autostradale; Pianticella aromatica; Un vino fatto con uva secca; Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa; Mix di cereali e frutta secca di origine svizzera;