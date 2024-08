La Soluzione ♚ La segue chi ha un malanno da scacciare La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CURA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CURA

Curiosità su La segue chi ha un malanno da scacciare: Il regista, dopo aver firmato la regia di successi della saga Pirati dei Caraibi e di Rango, per il quale ha vinto il Premio Oscar (nella categoria Miglior film d'animazione), si dedica nuovamente al genere thriller/horror, dopo ben 14 anni dal remake statunitense di The Ring. La cura dal benessere (A Cure for Wellness) è un film del 2016 diretto da Gore Verbinski.

