La Soluzione ♚ Un ristretto gruppo di persone privilegiate La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ÉLITE

Altre Definizioni con élite; ristretto; gruppo; persone; privilegiate; Privilegiata classe sociale; Selezionata cerchia di persone; Se è ristretto è un consommé; Gruppo ristretto; Ammassati in un ambiente ristretto; Il gruppo pop di Giuliano Sangiorgi; Gruppo di acciai speciali; Un gruppo di terre emerse e vicine; Indicano persone o cose; Lo è un espressione usata da una certa categoria di persone; di fatto = la relazione tra due persone conviventi; Classi privilegiate; Le classi privilegiate;