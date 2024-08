La Soluzione ♚ Regge la partitura La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LEGGIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LEGGIO

Curiosità su Regge la partitura: Possono essere realizzati in una varietà di materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Un leggìo è un cavalletto di varia forma, grandezza e fattura, con un piano inclinato fissato all'estremità superiore, pensato per sorreggere dei fogli di carta (comunemente un libro o degli spartiti musicali), così che il lettore possa leggerli senza doverli tenere in mano.

Altre Definizioni con leggio; regge; partitura; L affitto d un veicolo; Una presa in giro che offende; Sorregge lo spartito; Si regge sulla bugia; Lo regge un monarca; Le usa chi non si regge sulle gambe;