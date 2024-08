La Soluzione ♚ È pratico quello tascabile La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FORMATO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FORMATO

Curiosità su E pratico quello tascabile: Formato – dimensione di un foglio di carta Formato – in informatica, convenzione usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file Formato – in fotografia, dimensione di una pellicola o di un sensore fotografico Formato (formiato) – in chimica, acido metanoico Formato televisivo (format) – in televisione, apparato di regole che determinano lo svolgersi del programma televisivo Formato radiofonico (format radio) – in radio, apparato regole che determinano lo svolgersi del programma radiofonico . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «Formato».

Altre Definizioni con formato; pratico; quello; tascabile; Una confezione di alimentari per più persone; La grandezza di un libro; Cambia il voltaggio; Pratico caricabatterie portatile per smartphone; Ha nobili aspirazioni ma è privo di senso pratico; Modo pratico per spostare botti; Quello Sud è in Antartide; Quello panico non è raro in Borsa; Tutti vorremmo quello del debito statale; Un manualetto tascabile; Un libro tascabile; Una ricevente tascabile;