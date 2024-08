La Soluzione ♚ Molte hanno un fondo su cui niente si attacca La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PADELLE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PADELLE

Curiosità su Molte hanno un fondo su cui niente si attacca: Le padelle erano anche conosciute dagli antichi greci (dove erano chiamate téganon) e nell'Antica Roma (dove erano chiamate patella o sartaginem), Marco Gavio Apicio nel suo testo De re coquinaria cita la patella frixilis. La padella è un tipo di pentola che viene usata in cucina per vari scopi, ad esempio per friggere. Storia Padelle di rame erano già usate nell'antica Mesopotamia.

Altre Definizioni con padelle; molte; hanno; fondo; niente; attacca; Sono adatte per friggere; Ci sono in molte fontane; In molte auto è automatico; Lo sono molte formiche; Hanno le dita senza ossa; Hanno l aspetto atletico; Hanno traiettorie visibili; L aggiunta dei vagoni in fondo a un treno; Il fondo dei campi da tennis del Roland Garros; Un Fondo per l arte e l ambiente; Per niente diffusi; Per niente distratta; Non sono capaci di far niente; Lo è chi attacca per primo; Dove s attacca muore; L attacca chi parla tanto;