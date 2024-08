La Soluzione ♚ L estro che fa comporre versi La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POETICO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POETICO

Curiosità su L estro che fa comporre versi: La poesia (dal greco antico pe, produrre, creare) è una forma d'arte che crea, con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al suono musicale dei fonemi. La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le parole non sottostanno alla metrica.

Altre Definizioni con poetico; estro; comporre; versi; L estro che induce a scrivere versi; Rendono esterno l estro; Attingere estro; Li scelgono i tipografi prima di comporre; L arte di comporre spettacoli teatrali a forti tinte; Unire comporre assemblando; Per certi versi può essere baciata; Un gioco enigmistico in versi; Mise in versi la pazzia di Orlando;