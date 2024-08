La Soluzione ♚ L arma che si portava infilata nella cintura La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PUGNALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PUGNALE

Curiosità su L arma che si portava infilata nella cintura: Un pugnale è un coltello da combattimento con una punta molto affilata e solitamente due bordi taglienti, tipicamente progettato o utilizzato come arma da offesa o da taglio. I pugnali sono stati usati nel corso della storia umana per scontri ravvicinati, e molte culture hanno usato pugnali ornati in contesti rituali e cerimoniali.

Altre Definizioni con pugnale; arma; portava; infilata; nella; cintura; Un arma come lo stiletto; L arma per colpire alla schiena; Arma contro i carri armati; Antica arma da taglio; Un arma orientale da taglio; Lo portava Gandhi; Portava a Penelope le ambasciate dei Proci; Lo si portava a sviluppare; È davvero ferrato nella corsa; Morì nella battaglia di Alamo; Le prime dieci canzoni nella hit parade; Praticano lotte con la cintura; Cintura del kimono; La costellazione con una cintura;