La Soluzione ♚ Lo vuoi rifare? Beh ti devi alzare La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LETTO

Curiosità su Lo vuoi rifare beh ti devi alzare: Nel film sono presenti diversi camei: Emma Stone, già in Easy Girl (diretto dallo stesso Gluck e citato nella scena iniziale, dove Jamie regge il cartello con scritto "O. Amici di letto (Friends with Benefits) è un film del 2011 diretto da Will Gluck. Amici di letto racconta la storia di Jaimie (Mila Kunis) e Dylan (Justin Timberlake), due amici che iniziano una relazione fatta di sesso occasionale con l'intenzione di non rimanere legati sentimentalmente.

