La Soluzione ♚ Una donna russa nel Volga La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OLGA

Curiosità su Una donna russa nel volga: Il nome giunse in Russia grazie ai Variaghi, che ve lo importarono dalla Scandinavia; il suo uso si diffuse col tempo in una gran quantità di paesi europei, compresa l'Italia. Varianti in altre lingue Origine e diffusione È una ripresa del nome (Ol'ga), la forma russa di Elga, che deriva dal norreno heilagr ("santo", "benedetto"); il significato è quindi "la santa". Olga è un nome proprio di persona italiano femminile.

