La Soluzione ♚ Ne uccide meno della lingua La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SPADA

Curiosità su Ne uccide meno della lingua: Una spada (dal greco antico sp, spáthe, latino spatha) è un'arma bianca a lama lunga, spesso (ma non sempre) a doppio filo, adatta a colpire di punta e di taglio e usata dalle più varie civiltà in ogni luogo del mondo e in ogni epoca, sebbene prevalentemente in Eurasia e in Nordafrica. La sua lama, più lunga di quella di un coltello o di un pugnale, è attaccata a un'elsa e può essere diritta o curva.

Altre Definizioni con spada; uccide; meno; lingua; Nei Promessi sposi finge di esserlo Ambrogio Fusella; Arma da scherma; Arma per la scherma; Il cacciatore lo uccide al posto di Biancaneve; Uccide il toro nella corrida; Se fugge uccide; Il poligono regolare che ha meno lati; Le agevolazioni destinate a chi acquista auto meno inquinanti; Più è pulito e meno si vede; La lingua di Turandot; Una con la lingua lunga; Lingua di terra fra due continenti;