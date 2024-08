La Soluzione ♚ È traversata da Rodano e Saona La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LIONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LIONE

Curiosità su E traversata da rodano e saona: È la terza città più popolosa della Francia dopo Parigi e Marsiglia, con 516 092 abitanti nel piccolo territorio comunale, ma, considerando l'area metropolitana (agglomerato urbano e suburbano metropolitano), è seconda dopo la capitale, con una popolazione di 2 323 221 abitanti. Lione (AFI: /li'one/; in francese Lyon, AFI: /lj~/; in francoprovenzale Liyon, AFI: /~/; in occitano Lion, AFI: /lju/) è una città della Francia sud-orientale, capoluogo della metropoli di Lione e della regione Alvernia-Rodano-Alpi.

Altre Definizioni con lione; traversata; rodano; saona; La terza città della Francia per numero di abitanti; Rettile della famiglia degli Agamidi; Vale mille al quadrato; Il transatlantico che affondò alla prima traversata; Il transatlantico colato a picco alla prima traversata; Affondò alla prima traversata; Importante città sul Rodano; Una città sul Rodano che ricorda un romanzesco Tartarino; Un affluente del Rodano; Città francese sulla Saona celebre per i vini;