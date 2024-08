La Soluzione ♚ Non obbligato La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VOLONTARIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VOLONTARIO

Curiosità su Non obbligato: Forze armate italiane Volontario in ferma annuale – cittadino che sceglieva volontariamente di prestare servizio per un anno all'interno delle forze armate italiane Volontario in ferma breve – cittadino che sceglieva volontariamente di prestare servizio per la durata di tre anni all'interno delle forze armate italiane Volontario in ferma prefissata di 1 anno – militare delle forze armate italiane, che presta servizio nel periodo di un anno nelle forze armate italiane Volontario in ferma prefissata di 4 anni – militare delle forze armate italiane che presta servizio per quattro anni nelle forze armate italiane Volontario in servizio permanente – ruolo dell'esercito italiano Altro Volontario di guerra – militare o civile che si arruola in caso di conflitto all'interno di una forza armata in maniera volontaria Pagine correlate Volontariato.

