La Soluzione ♚ Non consona al vero La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FALSA

Curiosità su Non consona al vero: La Falsa Baia (Valsbaai in afrikaans, False Bay in inglese) è una grande baia situata lungo la costa meridionale del Sudafrica, delimitata a ovest dalla Penisola del Capo e a est dal promontorio di Cape Hangklip. Geografia Si trova a pochi chilometri a est di Città del Capo, nella provincia del Capo Occidentale.

