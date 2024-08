La Soluzione ♚ Il Mar con gin e oliva La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TINI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TINI

Curiosità su Il mar con gin e oliva: A diciannove anni, durante una vacanza in Italia, viene notata da Alberto Tarallo, produttore di fiction televisive, e all'epoca agente di spettacolo, che la introduce nel mondo della televisione, suggerendole di adottare il nome d'arte di Tinì Cansino, notando una sua somiglianza con la diva americana Rita Hayworth, il cui vero cognome era Cansino. Biografia Nata in Grecia, a Volos, studia danza classica. Tinì Cansino, pseudonimo di Photina Lappa (in greco Fte ppa, Foteini Lappa; Volos, 23 settembre 1959), è una showgirl, attrice e opinionista greca naturalizzata italiana.

Altre Definizioni con tini; oliva; Amoreggiano sui banchi; Matteo asso della racchetta; Li calzano i giocatori di hockey su pista; Lo sport di Nino Benvenuti e Patrizio Oliva; Un cocktail con gin e vermut spesso con oliva; Un cocktail con gin e oliva;