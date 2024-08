La Soluzione ♚ Le interiora degli animali La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FRATTAGLIE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FRATTAGLIE

Curiosità su Le interiora degli animali: In dettaglio sono in genere considerate frattaglie: animelle, cervello, cuore, fegato, lingua, milza, polmone, rognone, trippa. In gastronomia per frattaglie (dalla lingua latina, fractus = spezzato), o quinto quarto, s'intendono in senso lato le interiora degli animali macellati, cucinate a scopo alimentare nella cucina popolare; il riferimento è agli organi interni che non siano muscoli od ossa.

