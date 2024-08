La Soluzione ♚ È un felino: sembra scritto sbagliato ma è scritto in inglese La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TIGER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TIGER

Curiosità su E un felino: sembra scritto sbagliato ma e scritto in inglese: Il Panzer VI Tiger I (abbreviazione di Panzerkampfwagen VI Tiger I, numero di identificazione dell'esercito Sd. Sviluppato nel 1942 in risposta ai mezzi corazzati messi in campo dall'Unione Sovietica, fu il primo carro armato della Wehrmacht a montare un cannone da 88 mm e venne impiegato, solitamente in battaglioni corazzati indipendenti, in tutti i fronti di guerra. 181) è stato un carro armato pesante prodotto dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Kfz.

