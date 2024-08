La Soluzione ♚ La etera di Pericle La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ASPASIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ASPASIA

Curiosità su La etera di pericle: Aspasia di Mileto, comunemente nota come Aspasia (AFI: /a'spazja/; in greco antico: spasa, Aspasía; Mileto (Asia Minore), 470 a. C. C. circa – 400 a. circa), fu l’amante e compagna del politico ateniese Pericle, da cui ebbe un figlio, Pericle il Giovane, anche se non sono noti i dettagli completi del loro stato coniugale.

Altre Definizioni con aspasia; etera; pericle; L intellettuale moglie di Pericle; Il Leopardi chiamo così la donna amata; L intellettuale amata da Pericle; Pericle ne fu il tutore;