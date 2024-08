La Soluzione ♚ Le due costiere liguri La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RIVIERE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RIVIERE

Curiosità su Le due costiere liguri: La Riviera di Ponente (Rivëa de Punènte in ligure) è la regione geografica che comprende il tratto di costa posto nella parte occidentale della Liguria noto nella sua totalità come Riviera ligure (o semplicemente Riviera). Si estende dai quartieri occidentali di Genova fino al confine francese, in prossimità della città di Ventimiglia.

Altre Definizioni con riviere; costiere; liguri; Rientranze costiere; Pesce: vive nelle acque costiere dei mari tropicali; Movimento periodico delle acque costiere; I Liguri le condiscono con il pesto; Una sigla per auto liguri; Rende gustose le trenette liguri;