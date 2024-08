La Soluzione ♚ Arte lirica La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANTO

Curiosità su Arte lirica: Un gruppo di cantanti (detti anche cantori) che cantano insieme, formano un coro. Il canto si articola di solito su un testo, anche se non necessariamente. Per estensione il canto è riferito anche a suoni emessi da animali, anche in senso figurativo (come nel caso del canto del cigno). Il canto o musica vocale è l'atto di creare suoni musicali per mezzo della voce umana.

Altre Definizioni con canto; arte; lirica; Popolosa città cinese; Eseguono gli inni sacri; La lingua ufficiale di Hong Kong e Macao; Cura l allestimento delle mostre di arte; L arte che presume di indovinare i numeri del Lotto; L opera con Vissi d arte vissi d amore; Le voci maschili della lirica pari ai contralti; Opera lirica di Britten; Celebre opera lirica di Weber;