La Soluzione ♚ Alle urne seguono la corrente La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ELETTRICI

Curiosità su Alle urne seguono la corrente: La scarsa o nulla standardizzazione mondiale delle prese e spine elettriche ha cause che risalgono alle posizioni protezionistiche di molti produttori nazionali protetti in senso monopolistico dai rispettivi governi. La seguente è una lista degli standard elettrici in uso nel mondo, con indicata la tensione e la frequenza dell'elettricità distribuita agli utenti, oltre al tipo di presa e spina elettrica per impieghi civili/domestici.

Altre Definizioni con elettrici; urne; seguono; corrente; Impregna l atmosfera temporalesca; Che funzionano tramite tensione; Il complesso dei chiamati alle urne; L insieme dei chiamati alle urne; Gli invitati alle urne; Le regole che si seguono negli incontri ufficiali; Seguono la partita con una bandierina; Ti seguono nel titolo; Si dice di una corrente di aria tendente verso l alto; Esposta alla corrente; Mette al corrente i lettori dei crimini avvenuti;