La Soluzione ♚ Vivono vicino a un Arena La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VERONESI

Curiosità su Vivono vicino a un arena: Giovanni Veronesi (Prato, 31 agosto 1962) è uno sceneggiatore, regista, conduttore radiofonico e attore italiano, fratello dello scrittore Sandro Veronesi. Biografia Carriera Giovanni Veronesi ha scritto sceneggiature per Carlo Verdone, Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, facendo anche qualche cameo nei film che sceneggiava per loro, prima di raggiungere il successo come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d'amore, Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso e Manuale d'amore 3.

Altre Definizioni con veronesi; vivono; vicino; arena; Scrittore che ha vinto il Premio Bagutta; Nato a Firenze nel 1959 è un famoso scrittore vincitore di due premi Strega; I concittadini di Giulietta e Romeo; Vivono in totale solitudine; Vivono a Corte; Vivono a nord dei Croati; Camminare molto vicino; Giardini : sono vicino a Taormina; Al cinema si divide spesso col vicino; Muore nell arena; Gli eroi dell arena; Risuona spesso nell arena;