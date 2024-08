La Soluzione ♚ Viscido e untuoso La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OLEOSO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OLEOSO

Curiosità su Viscido e untuoso: Protegge per 4-8 ore ed è più resistente al calore rispetto ad altri prodotti. La dietiltoluamide (DEET) è una sostanza presente nella maggior parte dei repellenti antizanzara in commercio, è uno degli insettorepellenti più efficaci; si presenta come un liquido oleoso inodore e di colore tendente al giallo.

Altre Definizioni con oleoso; viscido; untuoso; Viscido untuoso; Viscido e insinuante; Condimento untuoso; Ampolla per un condimento untuoso; Caratterizzata dall aspetto untuoso;