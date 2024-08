La Soluzione ♚ Una burrasca da sud est La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCIROCCATA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SCIROCCATA

Curiosità su Una burrasca da sud est: L'ondata di caldo dell'estate 1998 rappresenta una rilevante anomalia climatica occorsa in gran parte dell'Europa, specialmente nell'area mediterranea, durante l'estate del 1998; in tale periodo le temperature su gran parte dell'Europa si mantennero sopra la norma con una certa costanza, in particolar modo tra luglio e la prima parte di agosto, periodo in cui l'anticiclone subtropicale africano agì con molta costanza e con un raggio d'azione molto ampio.

Altre Definizioni con sciroccata; burrasca; Una burrasca proveniente da sudest; Una burrasca proveniente da sud-est; Il terribile Burrasca; Il Burrasca della letteratura per ragazzi;