La Soluzione ♚ Un tratto del fiume con forte pendenza La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RAPIDA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RAPIDA

Curiosità su Un tratto del fiume con forte pendenza: Caratteristiche Una rapida può essere individuata in quanto la corrente diventa impetuosa a causa dell'aumento della pendenza e per la presenza di rocce emergenti sopra il pelo dell'acqua. La rapida è il tratto di un fiume il cui letto acquista pendenza in modo repentino, producendo un velocizzarsi del suo corso con onde e turbolenza. Essa è una via di mezzo fra una corrente tranquilla ed una cascata.

Altre Definizioni con rapida; tratto; fiume; forte; pendenza; Veloce come un tratto di fiume impetuoso; Rischioso tratto di fiume; Tratto di mare fra Capo Horn e l Antartide; Un tratto del litorale toscano; Tratto di strada fatto in taxi; Il fiume di Susa; Il fiume della Sicilia la cui zona fu colpita da un terremoto; Un fiume della Romagna; Finiscono per dolere a chi bussa forte; Un forte vento tropicale; Stringere forte al collo; Sono doppie in pendenza; Strada in pendenza; Tratti in forte pendenza di un corso d acqua;