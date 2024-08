La Soluzione ♚ Sono custodi di valori La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CASSEFORTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CASSEFORTI

Curiosità su Sono custodi di valori: Nell'antico Egitto i tesori dei faraoni erano protetti in luoghi deputati grazie a finte stanze del tesoro e trabocchetti. Storia La protezione dei beni preziosi ha radici antichissime. Una cassaforte è un contenitore con serratura, particolarmente resistente alla forzatura, utilizzato per custodire in modo sicuro oggetti importanti come denaro, preziosi, documenti, medicinali o armi.

Altre Definizioni con casseforti; sono; custodi; valori; Lo sono le apprezzate cipolle di Tropea; Si vendono a paia ma non sono scarpe; Lo sono i cimeli; I custodi del bestiame; I custodi delle auto in sosta; Custodi di mandrie; Il rivenditore di sigarette e valori bollati; In matematica assume valori con probabilità note; L intervallo dei valori che può assumere una grandezza;