La Soluzione ♚ La ruota delle trasmissioni La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PULEGGIA

Curiosità su La ruota delle trasmissioni: Essa può eventualmente essere dotata di una o più gole per accogliere altrettante funi, corde, cavi, cinghie o simili. Una puleggia è un organo di trasmissione del moto costituito da un disco girevole intorno al proprio asse. Funzionamento Una puleggia può ruotare libera sul proprio asse per guidare o rinviare, oppure essere calettata ad un albero motore per imprimere il movimento.

Altre Definizioni con puleggia; ruota; trasmissioni; Rotella sulla quale scorre una cinghia; Ruota in cima alla nave; Si usa con la ruota di scorta; Si utilizza con la ruota di scorta; Le trasmissioni fiume di molte TV private; Fascia di trasmissioni TV compresa tra le 18 e le 20; Una delle più durature trasmissioni della Rai;