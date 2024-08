La Soluzione ♚ Non dormono in albergo La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SACCOPELISTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SACCOPELISTI

Curiosità su Non dormono in albergo: "viaggiare con lo zaino") è un termine inglese, utilizzato anche in italiano, che indica un modo di viaggiare economico. Deriva dall'inglese backpack, che significa "zaino". Un termine italiano analogo a backpacker è saccopelista, che veniva usato nella seconda metà del XX secolo per riferirsi ai turisti o viaggiatori che dormivano nel proprio sacco a pelo, spesso all'aperto. Backpacking (lett.

