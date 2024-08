La Soluzione ♚ Il mitico ladrone ricordato per il letto di tortura La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PROCUSTE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PROCUSTE

Curiosità su Il mitico ladrone ricordato per il letto di tortura: Genealogia Figlio di Poseidone, fu padre di Sini, avuto da Sylea. Mitologia Procuste era il soprannome di un brigante di nome Damaste che, appostato sul monte Coridallo, nell'Attica e lungo la via sacra tra Eleusi e Atene, aggrediva i viandanti e li straziava battendoli con un martello su un'incudine a forma di letto. Procuste o Procrustes (in greco antico: st, Prokroustes), o Damaste (aµast, Damasts) o anche Polifemone (pµ, Polipémon), è un personaggio della mitologia greca e fu un gigante e torturatore dell'Attica.

