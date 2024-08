La Soluzione ♚ Il Farrell attore irlandese La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COLIN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COLIN

Curiosità su Il farrell attore irlandese: È principalmente noto per i suoi ruoli nelle pellicole Minority Report (2002), Daredevil (2003), Alexander (2004), Miami Vice (2006), Sogni e delitti (2007), In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008), 7 psicopatici (2012), The Lobster (2015), L'inganno (2017), Il sacrificio del cervo sacro (2017) e The Batman (2022), aggiudicandosi il suo primo Golden Globe per il sesto film citato. Colin James Farrell (Dublino, 31 maggio 1976) è un attore irlandese.

