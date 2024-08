La Soluzione ♚ Famosa gloriosa con termine letterario La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INCLITA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INCLITA

Curiosità su Famosa gloriosa con termine letterario: Con Ínclita Geração (in italiano inclita generazione, cioè una generazione di persone nobili, illustri e gloriose) il grande poeta portoghese, Luís de Camões, nel racconto epico, I Lusiadi, fa esplicito riferimento ai sei principi del Portogallo, figli del re del Portogallo, Giovanni I di Aviz e della moglie Filippa di Lancaster, considerando che essi si misero in luce, sotto vari aspetti, segnando la storia del Portogallo e d'Europa, e che in comune avevano una buona educazione ed un'ottima istruzione, ed essi furono: Edoardo (1391 - 1438), oltre che essere re del Portogallo col nome di Edoardo I, fu un ottimo scrittore e poeta; Pietro (1392 - 1449), oltre che essere stato il primo duca di Coimbra e reggente durante la minore età del nipote, Alfonso V, fu un attento e curioso viaggiatore che in dieci anni attraversò tutta l'Europa, l'Anatolia la Terra santa e l'Egitto, è ancor oggi considerato uno dei principi più colti dell'intera Europa della prima metà del XV secolo; Enrico (1394 - 1460), oltre che essere stato primo duca di Viseu, fu un grande navigatore che organizzò le spedizioni per l'esplorazione marittima dell'Africa ed iniziò esplorazione dell'Atlantico; Isabella (1397 - 1471), oltre che essere stata duchessa consorte di Borgogna tramite il matrimonio con Filippo il Buono e madre di Carlo il Temerario, fu una mecenate, che elevò il livello della corte borgognona e fu anche abile politica e ottima mediatrice nelle trattative tra Francia ed Inghilterra; Giovanni (1400 - 1442), oltre che essere stato il terzo Connestabile del Portogallo, fu un ottimo militare che si distinse nell'assalto di Tangeri e nella successiva difesa di Ceuta, seppe impedire la rivolta a Lisbona con raro senso dell'equilibrio e fu leale verso i fratelli; Ferdinando detto Fernando il Santo (1402 - 1443), oltre che essere stato Gran Maestro dell'Ordine d'Aviz fu dedito soprattutto agli studi teologici e religiosi, ma ricevette il soprannome di Santo dopo che, fatto prigioniero dal sultano del Marocco a Tangeri, per non recar danno al regno del Portogallo, rifiutò di essere liberato in cambio della città di Ceuta, che il fratello Giovanni aveva già accettato e così morì in prigionia a Fez.

