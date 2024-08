La Soluzione ♚ Dati alla luce La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PARTORITI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PARTORITI

Curiosità su Dati alla luce: L'orbettino (Anguis fragilis Linnaeus, 1758) è un sauro della famiglia Anguidae. Da molti erroneamente considerato un serpente, per via del suo particolare modo di incedere, dovuto alla mancanza di arti; in realtà si tratta di una lucertola che, nel corso dell'evoluzione, ha perso le zampe; come molte lucertole, in caso di pericolo riesce a spezzare la coda, che rappresenta il 60% della lunghezza del corpo, lasciandola sul terreno per distrarre l'aggressore e riuscire a fuggire (il nome scientifico sottolinea questa sua capacità - infatti fragilis significa che si può spezzare).

Altre Definizioni con partoriti; dati; luce; Colpi dati dai cani; Dati forniti; Studio effettuato su grandi quantità di dati; Facevano luce ai cavernicoli; Dare alla luce; Quella ottica si utilizza per i cavi conduttori di luce;