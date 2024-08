La Soluzione ♚ Capra delle Alpi La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CAMOSCIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CAMOSCIO

Curiosità su Capra delle alpi: Rupicapra (Blainville, 1816) è un genere della sottofamiglia dei Caprini che comprende le due specie di camoscio (la femmina è detta camozza) esistenti: Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758), il camoscio alpino Rupicapra pyrenaica (Bonaparte, 1845), il camoscio pirenaico In Italia sono presenti entrambe le specie: il camoscio alpino con la sua sottospecie nominale, come indica il nome comune, è diffuso sull'arco alpino; il camoscio pirenaico è presente invece nell'area appenninica centrale con una sottospecie endemica Rupicapra pyrenaica ornata, conosciuta comunemente come camoscio d'Abruzzo o camoscio appenninico.

