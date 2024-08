La Soluzione ♚ Un animaletto come l idra La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POLIPO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POLIPO

Curiosità su Un animaletto come l idra: I polipi possono essere solitari, come le anemoni di mare, o coloniali, come le madrepore (i coralli costruttori delle barriere coralline). I polipi (dal greco p, polýs, "molto" e p, poùs, "piede", quindi "dai molti piedi"), sono animali acquatici di diversa taglia appartenenti al phylum degli Cnidaria.

Altre Definizioni con polipo; animaletto; come; idra; Cefalopode ottopode diffuso nel Mediterraneo; Ha il corpo a calice; Celenterato marino; Un animaletto che rode la verdura; Animaletto acquatico dotato di tentacoli; Animaletto da laboratorio; Instabile come i pendoli; Un video online che insegna come si fa una cosa; I pittori come i francesi Denis e Bonnard; La palude in cui Ercole uccise la mitica Idra; Uccise l idra di Lema; Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo;