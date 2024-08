La Soluzione ♚ L aggiunta dei vagoni in fondo a un treno La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ACCODAMENTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ACCODAMENTO

Curiosità su L aggiunta dei vagoni in fondo a un treno: Quando un pacchetto arriva in un dispositivo, può trovare l'uscita di tale dispositivo occupata da altri pacchetti che attendono anche loro di essere trasmessi, in tal caso il pacchetto viene salvato in una memoria interna (buffer) in attesa che si liberi il collegamento di uscita. Nelle reti di calcolatori il ritardo di accodamento è il tempo che un generico pacchetto attende all'interno del buffer di un router o di qualsiasi altro dispositivo della rete prima di essere trasmesso verso la destinazione.

