La Soluzione ♚ Volleyball o La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PALLAVOLO

Curiosità su Volleyball o: La pallavolo è uno sport di squadra che si pratica tra due squadre con in campo sei giocatori e altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), ed impedire che la squadra avversaria possa fare altrettanto (fase di difesa).

Altre Definizioni con pallavolo; volleyball; Lo sport con il bagher; Ha squadre di sei giocatori; Lo sport con alzatori e schiacciatori;