La Soluzione ♚ Le voci maschili della lirica pari ai contralti La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CONTROTENORI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CONTROTENORI

Curiosità su Le voci maschili della lirica pari ai contralti: Storia L'etimologia della parola contralto deriva dalla musica polifonica, in cui si denominava contratenor altus (o contra altus) la parte medio-acuta delle composizioni, originata dal contratenor, passando poi, per estensione, a chiamare con lo stesso termine colui che cantava tale voce. La parola moderna contraltista è usata per definire i cantanti di sesso maschile che cantano nel registro di contralto, ma è quest'ultimo il termine storicamente usato, anche per indicare i cantori evirati del passato.

Altre Definizioni con controtenori; voci; maschili; lirica; pari; contralti; Un convulso andirivieni di voci o pensieri; Gruppi che spiegano le loro voci; Le voci della lingua; Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Un nome femminile abbinato a nomi maschili; Organi maschili dei fiori; Opera lirica di Britten; Celebre opera lirica di Weber; Gli amorosi della lirica; Acceca al pari della gelosia; Il miglio pari a 1.852 m; Sfida senza pari; Una musica per tenori e contralti; Musica per tenori e contralti;