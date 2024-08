La Soluzione ♚ Terme di Roma La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARACALLA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CARACALLA

Curiosità su Terme di roma: Marco Aurelio Severo Antonino Pio Augusto (in latino Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus; Lugdunum, 4 aprile 188 – Carre, 8 aprile 217), nato Lucio Settimio Bassiano (in latino Lucius Septimius Bassianus), conosciuto anche con il nome onorifico di Marco Aurelio Antonino Augusto (in latino Marcus Aurelius Antoninus Augustus) dal 198 al 211 ma meglio noto con il soprannome di Caracalla, dal nome del mantello gallico che usava indossare, è stato un imperatore romano (appartenente alla dinastia dei Severi) che regnò dal 211 al 217, anno della sua morte.

Altre Definizioni con caracalla; terme; roma; Imperatore famoso per le Terme; Grandioso complesso di rovine a Roma; Un grandioso complesso di rovine dell Urbe; Un reparto delle terme romane; Il centro della Val Camonica contiguo a Boario Terme; Famose terme italiane; Francesco : era il numero 10 della Roma; 1.505 nell antica Roma; Vi si ritirò la plebe nell antica Roma;