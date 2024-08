La Soluzione ♚ Sfugge per modo di dire La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LAPSUS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LAPSUS

Curiosità su Sfugge per modo di dire: lapsus) è un errore non intenzionale che viene compiuto quando a un movimento o azione mentale volontaria non corrisponde la rispettiva e normale concretizzazione motoria o mentale. Un'espressione idiomatica della lingua italiana, utilizzata in caso di vuoto di memoria, è "Ce l'ho sulla punta della lingua", detta quando si vuole utilizzare una certa parola in un discorso verbale, ma non la si ricorda. Un lapsus (dal latino labi «scivolare», part. pass. Sono esempi di lapsus errori linguistici e vuoti di memoria.

Altre Definizioni con lapsus; sfugge; modo; dire; Un errore che sfugge; È errore o dimenticanza quello freudiano; Non vi si può incorrere finché si tace; Sfugge all annoiato; Sfugge a chi soffre; In modo elogiabile; Beffardo e mordace in modo arguto; Un modo scherzoso per dire addirittura; Come dire premurosi; Su ogni argomento hanno la loro da dire;