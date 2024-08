La Soluzione ♚ Ripara dal freddo La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COPERTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COPERTA

Curiosità su Ripara dal freddo: Coperta – in nautica, piano di calpestio sulla tolda di una nave. Coperta isotermica – presidio medicale utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti Coperta o Copertina, elemento della rilegatura di un libro. Coperta – in arredamento, tessuto che copre il letto.

Altre Definizioni con coperta; ripara; freddo; Può essere una trapunta; Avvenne il 12 ottobre 1492; Il Linus dei Peanuts non la abbandona mai; Lo è il cor cui ripara sempre amore; La cartilagine che ripara le corde vocali; Ripara l auto da melma e spruzzi d acqua; Un freddo che agghiaccia; Lesioni alle dita causate dal freddo; Freddo polare;