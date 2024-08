La Soluzione ♚ Recitava in coppia con Ric La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GIAN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GIAN

Curiosità su Recitava in coppia con ric: Gian Fabio Bosco, meglio conosciuto come Gian (Firenze, 30 luglio 1936 – Lavagna, 14 febbraio 2010), è stato un attore e comico italiano. Il suo nome è legato soprattutto al duo comico Ric e Gian, che fu attivo principalmente nel periodo 1962-1987. Biografia Gli inizi Come molti altri artisti legati a Genova (Gino Paoli, Bruno Lauzi, o Luigi Tenco), anche Gian (che all'anagrafe è Gian Fabio e non "Gianfabio", come scritto erroneamente in molti articoli) non nasce nella città, ma a Firenze, a causa del lavoro dei genitori: Sergio Bosco (in arte Sergio Fosco) e Anna Caroli, entrambi attori nella compagnia di Gilberto Govi (presenti nelle versioni televisive dei lavori di Govi).

