La Soluzione ♚ Quasi uguali La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SIMILI

Curiosità su Quasi uguali: L'album è stato pubblicato il 13 novembre dello stesso anno anche in lingua spagnola con il titolo Similares. Simili è l'undicesimo album in studio della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato il 6 novembre 2015 dalla Atlantic Records. Sebbene non si tratti di un album totalmente autobiografico, la cantante stessa ha dichiarato di essersi ispirata a storie di persone a lei vicine.

