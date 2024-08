La Soluzione ♚ Fa pressione sui politici La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LOBBY La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LOBBY

Curiosità su Fa pressione sui politici: Un gruppo di pressione, anche detto gruppo di interesse o colloquialmente indicato con l'anglicismo lobby, è un gruppo organizzato di persone o di aziende che cerca di influenzare con varie strategie dall'esterno le istituzioni per favorire particolari interessi, la cui influenza può far leva su elementi immateriali, come il prestigio di cui il gruppo gode, o su elementi materiali, come il denaro di cui dispone.

Altre Definizioni con lobby; pressione; politici; Un recipiente a pressione; Un recipiente in pressione; Una massa d aria in condizioni di alta pressione; Cittadini dell antica Grecia che non godevano di diritti politici; Concezioni teoriche che muovono i partiti politici; I politici delle frange;