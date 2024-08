La Soluzione ♚ Ornava i templi La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FRONTONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FRONTONE

Curiosità su Ornava i templi: Il frontone è un elemento architettonico di forma triangolare posto a coronamento della facciata di un edificio che racchiude il timpano. Caratteristiche Al suo interno (timpano) il frontone poteva essere privo di ornamento o presentare una decorazione scultorea con motivi ispirati alla mitologia: poteva essere raffigurata al centro, in altorilievo, la statua della divinità cui il tempio era dedicato (come ad esempio il Partenone di Atene). C. Ebbe massima diffusione nell'architettura del tempio greco (dal VI secolo a. ).

Altre Definizioni con frontone; ornava; templi; Ornava la facciata dei templi greci; Lo spazio davanti alla cella nei templi greci; I templi buddisti; Il faraone che fece erigere i templi di Abu Simbel;