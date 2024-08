La Soluzione ♚ Indaga in Italia sui reati di terrorismo La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DIGOS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DIGOS

Curiosità su Indaga in italia sui reati di terrorismo: O. La Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, in sigla D. S. G. Per quanto incardinata nell'organico della questura, date le materie di cui si occupa, essa dipende funzionalmente dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno. I. , è un ufficio della Polizia di Stato presente in ciascuna delle 105 questure italiane.

