La Soluzione ♚ Gli uccelli più vanesi La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PAVONI

Curiosità su Gli uccelli piu vanesi: Biografia È stato il primo italiano a giungere in una finale a livello mondiale nella gara dei 100 metri piani: a Roma, nel 1987, durante i Campionati del mondo di atletica leggera, riuscì a qualificarsi sia nella finale dei 100 sia in quella dei 200 metri. Pierfrancesco Pavoni (Roma, 21 febbraio 1963) è un ex velocista italiano, medaglia d'argento nei 100 metri piani agli Europei di Atene 1982.

