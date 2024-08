La Soluzione ♚ Furono battuti a Lepanto La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INFEDELI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INFEDELI

Curiosità su Furono battuti a lepanto: Trama L'industriale Giovanni Azzali, invaghitosi di una giovane indossatrice, ancorché di modesta famiglia, decide di far sorvegliare sua moglie Luisa da un investigatore privato per cercare un pretesto per la separazione. Le infedeli è un film drammatico del 1953 diretto da Mario Monicelli e Steno.

Altre Definizioni con infedeli; furono; battuti; lepanto; Furono i signori di Verona; Lo furono Guglielmo Tell e Robin Hood; Lo furono Quasimodo e Montale; I battuti al gioco; Battuti da raffiche d aria; La regione di Lepanto; Era doge ai tempi della battaglia di Lepanto; Il Doria fra i comandanti italiani alla battaglia di Lepanto;