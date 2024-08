La Soluzione ♚ Frivolezza futilità La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VACUITÀ La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VACUITÀ

Curiosità su Frivolezza futilita: Sunyata (devanagari: , pali: suññata, cinese: pinyin: kong, coreano: gong, giapponese: ku, tibetano: stong-pan-yid, tr. Vacuità) è un sostantivo femminile della lingua sanscrita che indica una delle dottrine fondamentali nel Buddismo, secondo cui la realtà non ha esistenza intrinseca ma sorge dalla pratityasamutpada (traducibile come "coproduzione condizionata" oppure "originazione interdipendente") La dottrina della Sunyata acquisisce tuttavia significati diversi e diverso ruolo nelle varie scuole che si sono succedute nel corso della Storia del buddismo, alcune delle quali tutt'oggi esistenti. it.

