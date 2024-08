La Soluzione ♚ I flakes per la prima colazione La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CORN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CORN

Curiosità su I flakes per la prima colazione: I corn dog vengono serviti con un bastoncino di legno infilato da un lato ed usato per tenere e mangiare questa variante del würstel. Il corn dog (o anche chiamato, nella parte francese del Canada, Québec, "Gullo") è un würstel ricoperto da una pastella spessa di farina di mais, fritto in olio bollente o in alternativa cotto in forno.

